Das milde Wetter bereitet Kopfzerbrechen

Das warme Wetter erwies sich als Spielverderber! Am Wochenende sollte auf der Winterleiten in Obdach der Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler stattfinden. Doch daraus wird nun nichts: Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen mitten im Dezember mussten die Organisatoren das Event schweren Herzens absagen. „Wir haben alle Optionen durchgesprochen, eine Absage ist unumgänglich“, erklärt Andreas Castiglioni, internationaler Verbandsdirektor für Sport und Technik auf der Naturbahn. An manchen Stellen ist das Eis zu aufgeweicht, die Belastung für die Bahn wäre zu groß...