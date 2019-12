„Auf unsere Gitti ist Verlass!“

Die Dankbarkeit ihrer Kunden ist für sie das Schönste: Brigitta Stadler liefert seit 1981 in Poysdorf Essen auf Rädern aus. Für sie mehr als ein Job, denn auf den Mittagstisch kommt neben dem täglichen Menü auch immer eine große Portion Menschlichkeit. „Es ist schön zu sehen, mit wieviel Hingabe sich unsere Gitti dieser Aufgabe widmet“, sagt Bürgermeister Thomas Grießl, der seiner Bekannten nun auch über die „Krone“ für ihren Einsatz danken möchte. Sie selbst gibt dieses Dankeschön aber gleich weiter an ihre Kunden – an Herrn Schimmer, den sie seit 30 Jahren beliefert, und Frau Tillinger, die mit ihren 93 Jahren ihre älteste Abnehmerin ist. Stadler selbst will ihrer Aufgabe noch solange nachgehen, wie es nur geht – „Ich werden froh sein, wenn mir dann auch jemand das Essen vorbeibringt!“