Kurioses Wetter: 18 Grad kurz vor Weihnachten!

Die Ennstaler konnten gestern im Freien nicht auf Haube und Handschuhe verzichten, Süd- und Weststeirer waren mit dicken Wintermänteln schlecht bedient: Noch am Vormittag hatte es etwa in Hall bei Admont minus 2,6 Grad, während das Thermometer zur selben Zeit in Deutschlandsberg plus 17,4 Grad zeigte und im Laufe des Tages sogar auf 18 Grad kletterte. Ein seltenes Phänomen - in einzelnen Regionen der Steiermark wurden also Temperaturunterschiede von rund 20 Grad gemessen!