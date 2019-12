Zahl gefährdeter Berggorillas wieder angestiegen

Die Zahl der stark gefährdeten Berggorillas ist wieder gestiegen: In der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda wurden bei einer neuen Erhebung 1063 Tiere gezählt, wie der Umweltverband WWF am Montag mitteilte. Eine Entwarnung könne aber deswegen noch nicht gegeben werden, denn Wilderer treiben nach wie vor ihr Unwesen.