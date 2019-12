Aufmerksamer Notrufer meldete Brand in Graz

Die Bewohner des Hauses in Graz-Waltendorf, das zum Großteil aus Holz besteht, waren am Montagabend nicht anwesend, als es in einem Zimmer zu brennen begann. Das Feuer entstand wahrscheinlich in der Nähe eines elektrischen Heizgerätes, die Flammen griffen sofort auf die übrigen Möbel und Einrichtungsgegenstände des Raumes im Erdgeschoss über.