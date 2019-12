Erhebliche Lawinengefahr im Landeswesten

Der stürmische Wind - im Arlberggebiet und im Bregenzerwald wurden am Freitag Böen von bis zu 100 km/h gemessen - ließ leicht auslösbare Triebschneeansammlungen entstehen. Die Gefahrenstellen liegen insbesondere in „eingewehtem“ Steilgelände, in Kammlagen sowie in Rinnen und Mulden.