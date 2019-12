Rap-Fans hoffen auf Bad Hofgastein

Weitere Top-Acts zur Unterstützung

Den bösen Buben greifen weitere Hip-Hopper unter den austrainierten Bizeps. Der deutsche Rapper Kontra K gibt sich hart, ist tätowiert bis unter die Ohrläppchen. „Alles, was sie will, ist nur ein bisschen Liebe. Dass du nicht vergisst, woher du kommst. Alles, was sie gibt, ist sicher keine Liebe“, rappt er. Harte Schale, weicher Kern? Die Hip-Hop-Meister kümmern sich jedenfalls umeinander. Österreicher Joshi Mizu tritt zur Unterstützung an. Den nahm RAF Camora unter seine Fittiche, ließ ihn einen Vertrag bei seinem Label unterzeichnen. Auch Deutschrapper MAJAN heizt die Stimmung für die Headliner auf. Er wird als Hip-Hop-Wunderkind gehandelt.