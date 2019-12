Mädchen (15) einen Monat lang gefangen gehalten

Horrortat an einem Mädchen in Baden in Niederösterreich. Da die 15-Jährige ihren zehn Jahre älteren Freund verlassen wollte, drehte dieser offenbar völlig durch: Der 25-Jährige sperrte den Teenager einen Monat lang in ein Haus - und dürfte sein hilfloses Opfer während dieser Zeit mehrmals missbraucht haben.