Der Traum von der Sensation

Immerhin waren die Bullen 2014 die erste Station des Flügelflitzers in Europa. Zu Einsätzen kam’s zwar nur in Tests - wie gegen Bayern. Doch Dossou weiß noch immer bestens Bescheid: „Ich habe Salzburg gegen Liverpool in der Champions League gesehen. Diese Truppe hat so viel Qualität, hat uns das letzte Mal 7:2 besiegt. Das war hart, darf nicht mehr passieren.“ Auch deshalb rief Dossou nach dem Spiel seinen Liverpool-Kumpel Sadio Mane an: „Tipps hat er mir aber keine gegeben. Er liebt Salzburg noch zu sehr aus der Zeit, als wir dort gemeinsam gespielt haben. Allerdings haben wir schon oft überrascht. Warum nicht auch gegen Salzburg?“ Es wäre die Riesensensation.