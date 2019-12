Südsteirer rettet sich „in allerletzter Sekunde“

Meterhohe Flammen loderten in der Nacht auf Freitag aus einer Wohnung im südsteirischen Leibnitz: Der 45-jährige Bewohner konnte sich laut Feuerwehr „in allerletzter Sekunde“ ins Freie retten, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere 16 Personen wurden in Sicherheit gebracht, zwei Wohnungen sind unbewohnbar.