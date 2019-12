Klinikum Schwarzach: Ausbau um 56 Millionen Euro

Psychiatrie erhält endlich mehr Platz



Konkret sieht der „Masterplan 2025“ den Abriss des bereits baubehördlich gesperrten und nicht sanierungsfähigen ehemaligen „Kinderspitals“ (Bauteil E) mitsamt dem derzeit noch in Nutzung befindlichen Anbau vor. Auf dem frei werdenden Areal im nördlichen Bereich des Klinikum-Geländes wird ein mehrstöckiger Neubau errichtet, in welchen die dann vergrößerte Abteilung Psychiatrie einziehen wird. „Mit dem Neubau erhält die Psychiatrie des Klinikums endlich mehr Platz und eine bedarfsadäquate Infrastruktur. Nach langjährigen intensiven Verhandlungen mit dem Land Salzburg konnte nun eine wichtige Entscheidung zum Wohle unserer Patienten ebenso wie unserer Mitarbeiter getroffen werden“, freut sich Klinikum-Geschäftsführer Gold.



Alle Operationssäle auf einer Ebene



Neben der Psychiatrie soll auch die Anstaltsapotheke des Klinikums in den Neubau E übersiedeln. Diese ist derzeit im Tiefparterre des ältesten Klinikum-Bauteils (G) und einem Container-Provisorium untergebracht. Ebenfalls neu verortet im Neubau werden die aus Pathologie, Mikrobiologie und Zentrallabor bestehende klinische Diagnostik sowie die anästhesiologische Intensivstation. Ein zentraler Teil des Masterplans ist zudem die Neukonzeptionierung und Zusammenführung der Operationssäle von bislang zwei auf eine Gebäudeebene - dazu werden im Neubau E neue Operationssäle errichtet und bestehende im angrenzenden Bauteil C saniert - inklusive Neuerrichtung und -verortung der AEMP (Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte).



Ebenfalls Teil des Masterplans ist die Verbreiterung der einspurigen Rettungs-Zufahrt Ost. Sie soll auf zwei Spuren ausgebaut werden und einen Gehsteig für die vom Klinikum-Parkplatz kommenden Patienten, Besucher und Mitarbeiter erhalten. Zudem sind Sanierungen im Bauteil L vorgesehen - dort sollen neue Büros für die derzeit noch im Anbau des ehemaligen Kinderspitals untergebrachten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen.



Baubeginn für Neubau E soll 2022 erfolgen



Mit der konkreten Planung für den Neubau des Bauteils E soll bereits Anfang 2020 begonnen werden. Im selben Jahr stehen auch die Verbreiterung der Rettungszufahrt Ost und die Sanierung im Bauteil L auf dem Programm. 2021 soll das ehemalige Kinderspital abgerissen, und 2022 dann mit dem Neubau begonnen werden. Dieser soll Ende 2025 in Betrieb gehen. Dann kann die Sanierung des alten OP-Bereichs inklusive AEMP (Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte) im Bauteil C beginnen.