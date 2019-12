Loipersdorf und Schwanberg werden neue Kurorte

Wolfgang Schüssel war noch nicht Bundeskanzler, und das World Trade Center in New York stand noch - im Oktober 1999 schickte die Gemeinde Loipersdorf den ersten Brief an die Landesregierung mit der Bitte, das Prädikat „Kurort“ zu erhalten. 20 Jahre später ist es endlich geschafft. „Die Freude ist riesengroß“, jubelt Bürgermeister Herbert Spirk.