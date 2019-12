Ötztaler gewinnt Champions League im Tischfußball

Vor drei Wochen Sieg in der Champions League

Apropos Siegen: Das heurige Jahr hatte es in sich. Das Eröffnungsturnier in der Schweiz konnte der Ötztaler gleich gewinnen und zehn Jahre nach dem Österreichischen Meistertitel folgte heuer der zweite. Turniere in London, Deutschland und Bulgarien hievten ihn in die Top Ten der Welt (8.). Der Kracher folgte am 24. November in Slowenien: Mit seinem Verein, dem TFC St. Gallen, besiegte er Eintracht Frankfurt im Champions League-Finale und darf sich Champions-League-Sieger nennen. Das motiviert natürlich den Fanatler, er wolle noch besser werden.