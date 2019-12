Fußgängerin von Pkw erfasst: Polizei sucht Zeugen

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr in der Karl-von-Lutterotti-Straße in Imst. Die 25-Jährige wollte auf Höhe des Hauses 15 a die Straße überqueren, als sie vom Auto einer 89-jährigen Einheimischen erfasst wurde. Die junge Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung zunächst ins Krankenhaus Zams eingeliefert und schließlich in die Innsbrucker Klinik überstellt.