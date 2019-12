Tragischer Unfall: Steirer stirbt beim Fischen

Ein 85-jähriger Steirer ist am Dienstag vermutlich beim Fischen in einen Bach im südweststeirischen Wettmannstätten gestürzt und gestorben. Die Tochter hatte ihren Vater bei der Polizei als abgängig gemeldet, Freunde suchten bereits nach ihm. Am Abend entdeckte der Schwiegersohn den leblosen Körper des Mannes im Bach treibend.