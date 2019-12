470 Überstunden - und das für einen Gotteslohn

470 Überstunden waren offen

Der 54-Jährige war als Projektleiter bei einem Zulieferer für die Autoindustrie beschäftigt. Die Arbeit wurde immer mehr und mehr, die Fluktuation im Unternehmen war groß, der Druck ebenso. Und so kam der Diplomingenieur in 26 Monaten auf rund 970 Überstunden. „Durch eine vertragliche Überstundenpauschale waren an die 500 Stunden gedeckt - 470 waren aber noch immer offen“, sagt Stefan Schmelzer, Arbeitsrechtsexperte der Arbeiterkammer, an die sich der verzweifelte Steirer nach seiner Kündigung wandte.