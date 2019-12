Wöber verrät Bus-Geheimnis von Bullen-Star Haaland

Die Spannung steigt! Fast jeder Sieg reicht Salzburg am Dienstag (18.55 Uhr) zu Hause gegen Liverpool zum erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase der Champions League. Bei Punktegleichheit zählt das direkte Duell (mit Auswärtstorregel). Die drei Auswärtstore beim 3:4 in Liverpool Anfang Oktober könnten für Salzburg daher Gold wert sein. Das weiß auch Max Wöber, der im Video oben ein paar geheime Details aus dem Mannschaftsbus der Bullen verrät.