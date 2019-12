Billa in Torlaune! Doppelpack für Hoffenheim

Nicole Billa ist in der deutschen Frauen-Bundesliga weiter in Torlaune! Die 23-jährige Tirolerin entschied das Heimspiel von 1899 Hoffenheim gegen FF USV Jena am Sonntag mit einem Doppelpack innerhalb kürzester Zeit (26., 27.) im Alleingang und hält nach zwölf Saisonspielen bei 14 Toren. Die ÖFB-Teamstürmerin spielte beim 2:0-Sieg durch, Katharina Naschenweng kam ab der 80. Minute zum Zug.