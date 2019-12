Park-Inkasso stößt Pendlern sauer auf

Jahrelang herrschte akuter Mangel an Abstellplätzen für Pkw rund um die ÖBB-Mobilitätsdrehscheibe Telfs-Pfaffenhofen. Der scheint nun behoben, denn in den vergangenen Monaten entstand dort ein dreigeschossiges Parkdeck für 295 Pkw. Weitere 80 überdachte Fahrrad- und 20 Mopedabstellplätze sollen ab 2020 den Umstieg auf die Bahn erleichtern. So weit, so gut. Ob die Pendler an dem neuen Parkplatzangebot aber tatsächlich Freude haben, darf bezweifelt werden. Denn Parken in dem schmucken Gebäude ist – im Gegensatz zu den bisherigen Abstellplätzen im Freien – nicht mehr kostenlos.