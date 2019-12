18-Jährige stahlen mehr als 100 Packerl Zigaretten

Die beiden 18-Jährigen haben in der Nacht auf Sonntag einen Zigarettenautomaten im Stadtteil Salzburg-Süd geknackt und daraus mehr als 150 Zigarettenpackungen gestohlen. Die beiden kamen aber nicht weit. Die Männer wurden noch am Tatort mit ihrer Beute, die sie in Papiersäcke gefüllt hatten, von einer Polizeistreife geschnappt. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt, berichtete die Polizei.