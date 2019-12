Eliza verschlägt Publikum Sprache

„Erhängen für kaltblütigen Muttersprachenmord“, urteilt der Sprachfanatiker Professor Henry Higgins (Sascha Oskar Weis) über die Blumenverkäuferin Eliza Doolittle. So weit kommt es nicht. Henry nimmt eine Wette an und das Mädchen von der Straße. In drei Monaten soll er aus dem „Geschöpf, das deprimierende Laute ausstößt“ eine Lady machen und ihr den Dialekt austreiben. Er lehrt sie Hochdeutsch, führt sie in die feine Gesellschaft ein. Bald kann er nicht mehr ohne Eliza leben. Das will sich der Dandy und Junggeselle nicht eingestehen.