Hitzefrei: Gewerkschaft fällt positive Bilanz

2019 bekamen in Salzburg insgesamt 1610 Bauarbeiter aus 318 Baubetrieben hitzefrei. Von 25. Juni bis 26. Juli 2019 wurde in Salzburg an sieben Arbeitstagen die 32,5-Grad-Grenze überschritten. Die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) zieht daher eine positive Bilanz zur Regelung in Salzburg.

„Die Hitzeregelung ab 32,5 Grad greift. Jede zweite Firma hat sie genutzt.“, sagt Landesgeschäftsführer Andreas Huss. Da jedoch nicht alle Firmen Regelung nutzen, fordert die GBH einen Rechtsanspruch. 2019 war der zweitheißeste Sommer der 253-jährigen Messgeschichte. Die fünf heißesten Sommer der Messgeschichte wurden ab dem Jahr 2000 gemessen, wie Experten der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) bestätigen.