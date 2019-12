Über-Bulle sagt bald Servus!

Comeback als Veteran

In noch ferner Zukunft wird Kapfenberg die Gegner allerdings ohne seinen besten Mann besiegen müssen: Denn Vujosevic sagt den Bullen 2020 Adieu! „Stand jetzt werde ich Kapfenberg im Sommer verlassen. Ich hab im Europacup gesehen, dass ich gute Leistungen auf hohem Niveau bringen kann und ich will nicht, dass es mir später einmal leidtut, dass ich meine Chancen nicht genutzt habe. Aber Kapfenberg ist mein zweites Zuhause geworden. Und wenn ich dann vom Alter her einmal zu den Veteranen zähle, komme ich zu den Bulls zurück!“