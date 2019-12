Gefährliche Drohungen in der Innenstadt

MIt einem Butterfly-Messer hantierte ein 51-jähriger Salzburger vor der Angestellten einer Trafik in der Linzer Gasse und nätigte sie damit zur Eile beim Verkauf. Eine Stunde später bedrohte er mit den Fäusten eine Angestellte in einem Geschäft. Gegen den Mann besteht ein Waffenverbot. Als eine Polizeistreife ihn anhielt, versuchte er eine Polizistin zu schlagen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wird wegen schwerer Nötigung, gefährlicher Drohung, versuchten Widerstandes und versuchter schwerer Körperverletzung sowie nach dem Waffengesetz angezeigt.