„Alle erwarten Gold von mir“

Pilhatsch bleibt locker: „Aber natürlich ist eine Medaille das Ziel!“ Im Gepäck hat sie zumindest schon das Ticket für die Champions-Series im Jänner in China. Ein Spektakel, zu dem jeweils nur die vier Besten der Welt eingeladen werden. Nach der EM beginnt direkt die Jagd nach dem Olympia-Traum. „Erst schwimme ich die Staatsmeisterschaften in Graz. Die Woche drauf fahren wir nach Györ. Da will ich über die 100 Meter Rücken erstmals die Olympia-Norm angreifen."