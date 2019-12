Wettlauf zum flotten Internet

„Wir stehen vor einer einmaligen Chance“, sagt Bernhard Karnthaler. Der Bürgermeister von Lanzenkirchen, einer 4000-Seelen-Gemeinde im Bezirk Wiener Neustadt, will erreichen, dass der Ort einer der ersten wird, in dem im Auftrag des Landes ein öffentliches und zukunftssicheres Glasfasernetz errichtet wird. „Mit der fortschreitenden Digitalisierung ist es unerlässlich, dass Unternehmen vor Ort leistungsstarkes Internet angeboten werden kann“, weiß Karnthaler, der immer wieder Betriebe und damit Arbeitsplätze in seine Gemeinde lotst. Wenn 40 Prozent der Haushalte und Firmen mitmachen, könnten die Bauarbeiten für die Glasfaseranschlüsse bis zu jedem Haus bereits im kommenden Frühjahr starten. „Wenn wir das schaffen, gibt es auch besonders günstige Konditionen“, so der Bürgermeister.