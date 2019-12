In der Pflege wird der Beruf zur Berufung

Wie die Zahlen belegen, ist die Pflege die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Es braucht vor allem viele gut ausgebildete Pflegepersonen. An sechs Standorten in der Steiermark (Bad Radkersburg, Frohnleiten mit Expositur Maria Lankowitz, Graz-Süd mit Expositur Schloss Stein in Fehring, Graz, Leoben und Stolzalpe) werden die Bewerber geschult. Und zwar in persönlichen, fachlichen und sozialen Kompetenzen. Wichtig auch: eine ethische Grundhaltung, die Offenheit im Umgang mit Menschen, Toleranz, Teamfähigkeit, Umgangsformen, psychische Stabilität und Flexibilität.