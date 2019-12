„Bookpink“: Theater aus der Vogelperspektive

Schräge Vögel, menschliche Probleme: „Bookpink“ ergründet das menschliche Dasein in sieben Episoden. Dafür schlüpft das großartige Ensemble am Grazer Schauspielhaus in die Rolle von Pfauen, Hühnern und Krähen. Und einer gepflasterten Einfahrt. Regisseurin Anja Michaela Wohlfahrt findet den richtigen Zugang.