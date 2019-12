Festspiele bestürzt über Tod von Mariss Jansons

Jansons‘ Debüt bei den Salzburger Festspielen erfolgte 1990, in weiterer Folge gab er in Salzburg 44 Auftritte mit sieben verschiedenen Orchestern. Jansons habe es auch in Salzburg als seine Aufgabe angesehen, „die besonderen Eigenschaften eines Orchesters zu erlauschen und zu bewahren. Wenn dann in einem natürlichen Prozess meine Individualität etwas hinzufügt - und die des Orchesters mir -, dann ist das doch schön“, zitierten die Festspiele den Verstorbenen. Für seine Verdienste um die Salzburger Festspiele wurde Jansons 2018 mit der Festspielnadel mit Rubinen ausgezeichnet.