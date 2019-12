Umweltschutz von den Profis

Nach dem erfolgreichen Schritt in den chinesischen Markt soll nun bei der heute startenden Weltklimakonferenz in Madrid die Kasse klingeln. Davon ist auch Umweltministerin Maria Patek überzeugt und sichtete bei einem Besuch die hohe Qualität des Unternehmens: „Firmen wie Polytechnik sind das Herzstück unserer innovativen und nachhaltigen Wirtschaft. Bei der Weltklimakonferenz in Spanien wollen wir diese Betriebe nun vor den Vorhang holen und zeigen, welches Öko-Potenzial in unseren heimischen Unternehmen steckt“, erklärt Patek.