Die „Goldene Kugel“ ist aufpoliert

Eine weitere kulinarische Bereicherung in der Keltenstadt ist das „Halleiner Kisterl“ von Conny Forsthuber am Bayrhamerplatz. Der Name ist Programm: Marmeladen, Alpakawolle oder feinste Schokoladen von regionalen Manufakturen werden liebevoll in Holzkisterln offeriert. Außerdem bietet die Chefin Essig und Öle sowie Spirituosen direkt vom Fass. Ein Kreislauf: Mit dem Konzept „Vom Fass“ hat vor elf Jahren Alexandra Priewasser begonnen