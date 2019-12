Schon wieder Feuer in Grazer Gefängnis

Und täglich grüßt das Murmeltier: Immer wieder berichten wir von Häftlingen, die Feuer in ihrer Zelle legen. Kürzlich war es in der Justizanstalt Graz-Jakomini wieder so weit: Ein rabiater Insasse zündete einen Polsterüberzug an. Bei einem anderen Vorfall erlitt eine Wachebeamtin schwere Verletzungen.