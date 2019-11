Stille Nacht?

Vor allem in Zeiten wie diesen, wo in verschiedenen Bundesländern die Hundehaltergesetze verschärft werden, sollte man genau darauf achten, was man seinem Vierbeiner zumutet. Denn ein warnendes Knurren geht im Trubel unter - als nächstes folgt vielleicht ein Biss. Aus Sicht des Hundes vollkommen nachvollziehbar, aber in der Welt der Menschen ein riesen Problem. Eva Persy von der TOW hat es perfekt zusammengefasst: „Gerade weil der Hund ein Familienmitglied ist, dessen Bedürfnisse respektiert werden müssen, appellieren wir an alle Hundehalter: Gönnen Sie Ihrem Hund eine Pause, lassen Sie ihn zu Hause!“ Ich wünsche Ihnen einen schönen 1. Advent!