Top-Sechs statt Bürosessel

Trip im zweiten Anlauf

Tat es. Und wie. Mit Hartberg, wohin der Flügelspieler im Sommer zurückkehrte. Und mit ihm selbst. Immer öfter tritt Ried offensiv in Erscheinung. Zuletzt verbuchte er mit dem Assist zum 2:1 gegen Altach seinen ersten Scorerpunkt im Oberhaus. „Ich arbeite viel an der Fitness, gehe oft zusätzlich in die Kraftkammer und bin jetzt auch endlich verletzungsfrei. Und wer weiß, vielleicht gelingt mir ja gegen die Austria mein erstes Tor?“, schmunzelt das Eigengewächs des TSV. Am Samstag können die Hartberger bei einem Sieg in Wien die Austria um elf Punkte abhängen! Wäre mehr als die Vorentscheidung im Rennen um die Top-Sechs. Das weiß auch Ried. „Sind wir oben dabei, können wir den Mallorca-Trip mit Frühbucherbonus reservieren!“, lacht der Blondschopf, der den letzten TSV-Ausflug zum Ballermann nach dem Bundesliga-Aufstieg verpasst hatte. Da gibt’s was nachzuholen!