Oststeiermark: Positive Signale für Herbitschek

„Von positiver Fortführungsmöglichkeit ist auszugehen“

„Nach dem derzeit vorliegenden Zahlenwerk ist von einer positiven Fortführungsmöglichkeit des schuldnerischen Unternehmens auszugehen“, hieß es seitens des KSV1870. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 5. Dezember statt. In dieser Tagsatzung werden jene Forderungen geprüft, die bis zur Anmeldefrist bei Gericht einlangten. Die besondere Prüfungstagsatzung wird am 9. Jänner 2020 stattfinden. In dieser werden weitere Forderungsanmeldungen geprüft werden. Die besondere Prüfungs-, Schlussrechnungs- und Sanierungsplantagsatzung wurde für den 30. Jänner 2020 angesetzt.