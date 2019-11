Die Talente brennen auf den Startschuss

Junioren-Vize-Weltmeisterin Julia Scheib will im Weltcup den Durchbruch schaffen: „Sie hat Potenzial, hat aber ihre bisherigen Weltcup-Läufe fast nie ins Ziel gebracht“, sagt Klaus Kröll. In Ushuaia hat sich die 21-jährige Polizistin aus Frauental vorbereitet, musste den Start Freitag im Europacup in Trysil (Nor) aber aus Krankheitsgründen verschieben.