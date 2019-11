Das erwartet Sie in „Entenfellners Tierwelt“

Kleine Pfoten, große Hoffnung

Der kleine „Florian“ hat ein trauriges Schicksal. Er wurde von Spaziergängern schreiend in einer Wiese gefunden. Am Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Lochen am See stellten Pflegerinnen fest, dass dem zehn Tage alten Stubentiger die Pfötchen mit Zigarettenglut verbrannt wurden. Mittlerweile sind die Tatzen verheilt und der kleine rote Kater beginnt, seine Umgebung zu erforschen. Diana Zwickl von der „Krone-Tierecke“ besucht den Tierschutzhof, um sich von der Genesung der Fellnase selbst zu überzeugen und um dabei zu helfen, einen perfekten Platz für den traumatisierten Kater zu finden. Wie dieser genau aussehen soll, erfahren Sie in der neuen Folge von „Entenfellners Tierwelt“.