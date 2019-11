„Er ist einer wie Marcel Hirscher“

Kaum jemand kennt Lukas Neumayer so gut wie Gernot Schweizer. „Ich arbeite mit ihm seit er neun Jahre alt ist “, erzählt der Fitness-Experte, der einst schon Marcel Hirscher zum Top-Athleten formte, über den 17-jährigen Tennis-Shootingstar. „Es war unglaublich, mit welcher Disziplin Luki von Beginn an gearbeitet hat. Vom Kopf her war er bereits im Alter von 12 Jahren ein Top-Profi.“ Schweizer geht sogar noch weiter: „Was die Einstellung und den Willen angeht, ist er der Marcel Hirscher des Tennis-Sports“.