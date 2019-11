Flugchaos folgte tollem Erfolgslauf

Der Erfolgslauf brachte für Rehman aber auch ein Flugchaos mit sich. „Ursprünglich war geplant, dass ich am Sonntag zurück nach Salzburg fliegen“, erklärte der 13-fache Staatsmeister, der den gebuchten Flug allerdings aufgrund des Finaleinzugs nicht antreten konnte. „Da ich bereits am Dienstag in Valencia in mein nächstes Turnier starte, geht sich eine Zwischenlandung in Salzburg gar nicht mehr aus.“ Heißt: Aqeel musste eine Verbindung von Cosenza im Süden Italiens in die spanische Hafenstadt Valencia zu finden. „Direkt nach dem Halbfinale am Samstag habe ich angefangen nach einer Alternativlösung zu suchen“, erzähte Rehman. Die er schließlich auch fand: „Nach dem Finale sind wir im strömenden Regen zurück ins Hotel, haben dort noch einen Teller Spaghetti gegessen und dann den Zug nach Neapel genommen.“ Am Montagmorgen geht es dann von Neapel mit seiner Mama Rosmarie per Flieger nach Valencia.