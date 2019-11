Infarkt: „Seid der Grund, warum ich hier stehe“

Einen ganz besonderen Besucher durften drei Mitarbeiter der Ortsstelle Kapfenberg in Empfang nehmen. Im Mai diesen Jahres veränderte sich das Leben von Günther U. (50) aus Kapfenberg innerhalb weniger Augenblicke, einschneidend. Als er nach dem Einkaufen nach Hause kam, erlitt er beim Abstellen der Tragtaschen einen Herzinfarkt. Seine Gattin wählte den Notruf und setzte die Rettungskette in Gang. Die Rettungsmannschaft der Ortsstelle Kapfenberg befand sich zu diesem Zeitpunkt am Stützpunkt und konnte den Einsatzort innerhalb weniger Minuten erreichen. Auch das Notarztteam wurde durch die Rettungsleitstelle sofort mitalarmiert.