27-Jähriger Tennengauer erstickte an Kohlendioxid

Ein Einheimischer (27) wurde am Donnerstag tot in seiner Wohnung in Puch-Urstein aufgefunden. Ein Berg unbezahlter Rechnungen sorgte, dafür dass er keinen elektrischen Strom hatte. Der 27-Jährige versorgte sich deswegen mit einem Benzinaggregat. Das Aggregat dürfte in der Nacht auf Donnerstag gelaufen sein. So soll Kohlendioxid (CO2) in die Wohnung des Tennengauers geströmt sein. Die Obduktion ergab nun eine Vergiftung als Ursache für den Tod des Mannes.