Bergrettung und Rotes Kreuz gehen Kooperation ein

„Wenn Täler wegen Lawinengefahr abgeschnitten sind, ist die Bergrettung ein ganz wichtiger Partner“, sagte Andreas Karl, GF des Rettungsdiensts Tirol (ein Tochterbetrieb des Roten Kreuzes), am Donnerstag bei der Präsentation der Zusammenarbeit in Telfs. Kein Wunder: In den Reihen der Tiroler Bergrettung stehen 63 Notärzte und 85 Rettungssanitäter, wie Landesleiter Hermann Spiegl informierte. Viele Bergretter sind außerdem freiwillige Rot-Kreuz-Mitarbeiter. Die geländegängigen Bergrettungsfahrzeuge verfügen über eine minimalistische medizinische Ausrüstung und können Liegendtransporte durchführen.