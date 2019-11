Die steirische Hochburg im Stocksport ist gefallen

In der Steiermark haben die Funktionäre andere Sorgen. Denn die Zukunft der Sportart hängt am seidenen Faden! So lässt der Blick auf die Stärkemeldung des Bundes BÖE die Alarmglocken schrillen: Zählte unser Bundesland in den letzten Jahren immer knapp 40.000 Mitglieder, sind’s heuer nur mehr 19.251! Noch alarmierender ist der Abfall in der Jugend: Von 3110 Gemeldeten auf nur mehr 849 Spielerinnen und Spieler (U14 bis U23). Dieser Einbruch, der bei einer längst überfälligen Aktualisierung der Zahlen ersichtlich wurde, kostet der Steiermark die Position als Mitglieder-stärkstes Bundesland, das jetzt Oberösterreich (19.439) ist...