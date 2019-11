Aus Angst: Braunauer riss 14 Taferl von Autos ab

< Ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau ist geständig, im Zeitraum von Juli bis September insgesamt 14 Kennzeichenpaare gestohlen zu haben. Dazu suchte er großteils Park&Ride Parkplätze im Flachgau, einmal in der Stadt Salzburg sowie einmal in Linz auf. Dort montierte er die Kennzeichen ab und verwendete sie auf seinen beiden eigenen Fahrzeugen, mit denen er auf Fahrten zwischen Wien und Linz unterwegs war. Laut seinen Aussagen hätte er seine zwei Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel nicht zulassen können. Aus Angst vor Kontrollen und Autobahnkameras habe er so viele Kennzeichen gestohlen und so häufig gewechselt. Zwölf der 14 Paare konnten mittlerweile sichergestellt werden. Der Oberösterreicher wird wegen Urkundenunterdrückung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. >