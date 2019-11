Polizei schnappte in Bischofshofen zwei Ladendiebe

Die Polizei hat am Dienstag in Bischofshofen (Pongau) zwei Ladendiebe aus der Ukraine festgenommen. Die beiden Männer hatten sich in einem Lebensmittelgeschäft auffällig verhalten, eine Mitarbeiterin verständigte darauf die Exekutive. Die Frau war durch eine firmeninterne Warnmeldung alarmiert, nach dem zwei Verdächtige schon Stunden zuvor in einer anderen Filiale einen Diebstahl versucht hatten.