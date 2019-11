Cyrano de Bergerac: Ein Großkotz ganz kleinlaut

„Roxane lebt zurückgezogen in einem Kloster und erinnert sich an die bereits verstorbenen Verehrer. Es ist wie ein Albtraum, der tagtäglich wiederkehrt“, erzählt sie. In ihren Träumen kommen aber nicht nur Zorn und Trauer über das falsche Spiel der Männer auf, es darf auch herzhaft gelacht werden. „Legendär ist mit Sicherheit die Balkonszene: Christian klettert auf Cyranos Schultern, um seine Angebetete zu küssen“, so der Intendant, der im Übrigen alle Rollen bis auf Cyrano (Christoph Wieschke) mit Frauen besetzt. „Ein kreativer Versuch, den klassischen Kanon gendergerecht und somit zeitgemäß in Szene zu setzen.“