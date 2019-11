„Der Klimawandel ist nicht an allem schuld“

Trotzdem noch einmal die Frage, warum häufen sich diese Unwetterereignisse derzeit so?

Das kommt uns nur so vor. In der heutigen Welt mit Social Media, Internet usw. verbreiten sich Nachrichten in Windeseile. Vor Jahrzehnten stand es nicht einmal Tage später in der Zeitung, wenn irgendwo Felsen auf eine Straße gedonnert sind. Durch die Zunahme der Berichterstattung bekommen wir den Eindruck, dass heute viel mehr passiert.