Verkäuferinnen sind am Kochen

„Es geht vielen unserer Angestellten einfach um mehr Wertschätzung und weniger um die konkrete Gehaltserhöhung. Die Aussage, dass Teilzeit-Mitarbeiter weniger Stress hätten, hat sie gekränkt“, so Michael Wörthner, Betriebsrat-Vorsitzender von Lidl Österreich. Und das sehen nicht nur die 14 Mitarbeiter in der Lidl-Filiale der Salzburger Bahnhofsstraße so, die am Dienstag informiert wurden: „Wir werden von 28 Betrieben unterstützt, die Resolutionen wurden einstimmig verabschiedet“, so Forcher. Er steige am Donnerstag um 7.08 Uhr mit „gutem Rückenwind“ in den Railjet Richtung Wien. Dort hofft er, in der vierten Verhandlungsrunde zum Abschluss zu kommen. Im Gepäck: Die Forderung nach einem Gehaltsplus über zwei Prozent und Mindesthalt von 1700 Euro brutto.