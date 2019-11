Knapp dem Tod entronnen

Mit Prellungen überstand der Hofgasteiner Bergrettungschef Norbert Trigler am Sonntag einen Murenabgang im Bereich Katstall im Angertal. „Wir haben die Feuerwehr unterstützt. Ich war mit dem Quad unterwegs und sollte mir kritische Positionen ansehen. Dort wurden die Bewohner schon am Freitag evakuiert. Anfangs habe ich mich noch sicher gefühlt, als ich in dem Bereich vorbeifuhr, wo schon Muren abgegangen sind. Aber am Rückweg hat es plötzlich hinter mir ordentlich getuscht. Ich drehte mich um – da kamen haufenweise Geröll und Bäumen auf mich zu.“ Trigler wurde samt dem Fahrzeug 15 Meter mitgerissen. „Dann bin ich bergseitig weggesprungen.“ Der erfahrene Helfer marschierte schließlich 150 Meter oberhalb zum Wohnhaus seiner Bekannten. „Von dort aus habe ich unseren Feuerwehrkommandanten angerufen, damit er das Angertal komplett sperren lässt.“ Die Feuerwehr holte Trigler auch persönlich ab. Das Haus seiner Bekannten wurde ebenso evakuiert. Gerade noch rechtzeitig. Denn eine weitere Mure riss dort kurze Zeit später den Stall weg.