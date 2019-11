„Genuss-Oscar“ für Schoko-Zotter

„Wieder einmal Glück gehabt!“, kommentierte Josef Zotter die jüngste Auszeichnung, die ihm im Rahmen eines Festaktes in der Villa Hammerschmidt, dem Bonner Amtssitz des deutschen Bundespräsidenten, verliehen wurde. Die Walter-Scheel-Medaille ist nach dem vierten Staatsoberhaupt (1974 bis 1979) unserer Lieblingsnachbarn benannt - und würdigt Personen, „die sich in ganz besonderer Weise um die europäische Genusskultur verdient gemacht haben“. Zu den Preisträgern gehören unter anderem Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann, die Austernzucht-Familie Gillardeau oder auch die Champagner-Legende Pierre-Emmanuel Taittinger. Zotter, der kürzlich auch mit dem Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark geadelt wurde: „Für mich ist die Auszeichnung aus kulinarischer Sicht eine der größten Auszeichnungen in unserer Unternehmensgeschichte. Walter Scheel war ein starker Vordenker, besonders in der Frage der Migration. Er betonte, dass Entwicklungshilfe und Ökologisierung der Landwirtschaft nur unter Berücksichtigung des fairen Handels funktionieren, wo die Achtung der Handelspartners essenziell ist und der Mensch im Mittelpunkt steht.“